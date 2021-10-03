رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من بلديتي البريقة وخليج السدرة

طرابلس 03 أكتوبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، وفداً من قبيلة المغاربة ببلديتي البريقة وخليج السدرة، وذلك لبحث احتياجات بلديات الهلال النفطي، وتوفير الخدمات للمواطنين.

وبحث اللقاء سبل دعم مناطق وبلديات الهلال النفطي، والاهتمام بالبنية التحتية، وكافة الخدمات للمساهمة في التنمية المكانية المستدامة بهذه المناطق.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية أن تطلع كافة مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ متطلبات المواطنين المتعلقة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بدورها إسوة بكل المدن والمناطق.

وأثنى وفدا بلديتي البريقة وخليج السدرة، على جهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدين دعمهم للخطوات السياسية والاجتماعية للمجلس الرئاسي، من خلال المصالحة الوطنية، والوقف الدائم لإطلاق النار، وإجراء الانتخابات في موعدها، وقيادة البلاد للسلام والاستقرار. (وال _ طرابلس) ف م / ه ع

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