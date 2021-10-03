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وزير الخارجية الفرنسي: لابد من إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا في موعدها

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا، فالانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تنجز في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وبحسب موقع العربية، فإن لودريان، قال إن هذا التاريخ حددته خارطة الطريق التي يدعمها مجلس الأمن، لافتا إلى أن تبني مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس يشكل تقدما مهما”.

وتابع:” نشجع على تبني كل التشريعات الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومصممون مع شركائنا الأوروبيين والدوليين على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا”.

ولفت إلى أن هذا الأمر يمر عبر التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وحول هذين الهدفين سينعقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر في 12 نوفمبر المقبل.

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صحيفة الساعة 24

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