دريجة: إجمالي العملة الأجنبية التي باعها المركزي من يناير حتى أغسطس بلغ 16 مليار دولار

ليبيا – أكد المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار محسن دريجة أن إجمالي العملة الأجنبية التي تم استخدامها من يناير حتى نهاية أغسطس من هذا العام 16 مليار دولار تقريبًا، منها 12 مليار دولار للمواطنين والقطاع الخاص، وكلها بسعر واحد 4.48 دينار للدولار.

دريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت قال: إن إجمالي دخل النفط في نفس الفترة 13.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي غطى 2.5 مليار دولار من الرصيد الاحتياطي.

وأضاف دريجة: “حتى بسعر 4.48 دينار للدولار الطلب كان مرتفعًا في الأشهر الأولى من هذا العام، نتيجة الكمية الكبيرة من الدنانير الليبية النقدية، وفي شكل ودائع في المصارف التي تبحث عن الدولار”.

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