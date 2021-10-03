باحثة حقوقية تطالب الحكومة بتوضيح مُلابسات مقتل مهاجر في قرقارش

طالبت الباحثة الأولى في شؤون ليبيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” حنان صالح، اليوم الأحد؛ الحكومة بتوضيح مُلابسات مقتل مهاجر غير قانوني وإصابة 15 آخرين، برصاص قوات وزارة الداخلية، خلال مداهمة أماكن إقامة المهاجرين في منطقة قرقارش.

وقالت حنان صالح في تغريدة على تويتر: إن المزيد من المهاجرين المُقدّر عددهم بـ4 آلاف شخص، يواجهون ظروفاً عنيفة وسيئة داخل سجون مكتظة وغير إنسانية للمهاجرين واللاجئين.

وتأتي مطالبات الباحثة في شؤون ليبيا بـ”هيومن رايتس ووتش” عقب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشأن الواقعة.

وتابعت صالح في تغريدتها: “لا توجد معلومات حتى الآن، حول احتجاز المهربين والمعتقلين”.

من جهته انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، ما وصفه بـ”التعاطي الأمني المفرط” في التعامل مع المهاجرين غير القانونيين خلال الحملة الأمنية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد وثّقت في بيان صادر عن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة جورجيت غانيون، مقتل مهاجر غير قانوني وإصابة آخرين، معربةً عن بالغ قلقها إزاء الاستخدام المفرط للقوة، ضد المهاجرين في قرقارش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية