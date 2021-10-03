ليبيا تسجل 22 وفاة و748 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 22 حالة وفاة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 748 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 341 ألفا و839 حالة، والوفيات إلى 4686.

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