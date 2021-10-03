البيوضي: نحمل كل الأطراف في ليبيا مسؤولية تبعات تعطل المسار السلمي الذي قد يعيد البلاد إلى مربع الاحتراب والصدام

كشف المحلل السياسي سليمان البيوضي، تفاصيل المبادرة التي أطلقها الحزب للوصول إلى خريطة طريق تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد، والاعتراف بنتائجها.

وقال البيوضي، في تصريحات مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إن المكتب السياسي للحزب عرض خريطة طريق، بمقتضاها الذهاب موحدين لصناديق الاقتراع في الموعد المرتقب، مؤكدا على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة للقوى المحلية وإسنادها بالمنظمات الدولية كقوة ضامنة للمسار الديمقراطي.

وحمل كل الأطراف في ليبيا مسؤولية تبعات تعطل المسار السلمي الذي قد يعيد البلاد إلى مربع الاحتراب والصدام، داعيا إياهم إلى الالتزام بما جاء في هذه الخريطة.

وشدد على ضرورة دخول الليبيين لمرحلة جديدة يعاد فيها بناء الدولة وتعزيز قيم الوحدة، حرصاً على ضمان عملية ديمقراطية سلمية، تحقق مبدأ المشاركة السياسية وتخفف حدة الاستقطاب، وتبدد مخاوف الأطراف المحلية.

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