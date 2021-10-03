مطالبا النائب العام بفتح تحقيق.. الوطنية لحقوق الإنسان تدين استخدام القوة المفرطة في قرقارش

العنوان-طرابلس

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، الاستخدام المفرط للقوة خلال تنفيذ العملية الأمنية في قرقارش من قبل عناصر وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ضد عدد من المواطنين الليبيين والمهاجرين غير الشرعيين المقيمين في طرابلس.

وأكدت اللجنة في بيان لها على حق الدولة الليبية في تنظيم وضبط دخول وإقامة الوافدين والأجانب المتواجدين على أراضيها، ولأداء مهامها وواجبها في إنفاذ القانون لحفظ النظام والقانون وتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الجريمة، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية وضرورة احترام القانون والشرعية وحماية حقوق الإنسان وحفظ كرامة وأدمية وإنسانية جميع الأشخاص بمن فيهم المهاجرين في جميع الأوقات والظروف.

وطالبت اللجنة بأن تتم العمليات والحملات الأمنية وفق أطر قانونية تحترم التزامات الدولة الليبية القانونية والإنسانية بما يكفل الاحترام التام للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطنين والمهاجرون غير الشرعيين المقيمين بشكل مؤقت بمنطقة قرقارش بوسط طرابلس.