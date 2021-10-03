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البرلمان يعقد جلسته غدا وسط ترقب لإصدار قانون الانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وسط ترقب محلي ودولي للرابع والعشرين من ديسمبر، يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسته الرسمية لمتابعة بحث قانون انتخاب مجلس النواب وبقية بنود جدول الأعمال السابق في ظل التشديد من قبل جميع الأطراف على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وبما يتوافق مع خارطة الطريق.

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قناة ليبيا

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