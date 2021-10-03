المنفي يبحث احتياجات بلديات الهلال النفطي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، احتياجات بلديات الهلال النفطي، وتوفير الخدمات للمواطنين، وذلك خلال استقباله وفدًا من قبيلة المغاربة ببلديتي البريقة وخليج السدرة.

وناقش اللقاء سُبل دعم مناطق وبلديات الهلال النفطي، والاهتمام بالبنية التحتية، وجميع الخدمات للمساهمة في التنمية المكانية المستدامة بهذه المناطق، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي «أهمية أن تضطلع جميع مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ متطلبات المواطنين المتعلقة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أسوة بكل المدن والمناطق».

في هذا السياق، أشار البيان إلى أن وفد بلديتي البريقة وخليج السدرة «أثنى على جهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة»، مؤكدين «دعمهم للخطوات السياسية والاجتماعية للمجلس الرئاسي، من خلال المصالحة الوطنية، والوقف الدائم لإطلاق النار، وإجراء الانتخابات في موعدها، وقيادة البلاد للسلام والاستقرار».

والخميس الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عزمه «إنشاء صندوق لدعم وتنمية المناطق التي تضخ أغلب إنتاج ليبيا النفطي من خلال استقطاع نسبة عن كل برميل نفط يباع»، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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