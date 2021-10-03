مستذكرة تصريحات المشري.. الدفاع التركية: قوات تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا  

العنوان-أنقرة

قالت وزارة الدفاع التركية أنها مستمرة في أنشطة التدريب والمساعدة والتعاون العسكري في ليبيا بناء على الاتفاقية الثنائية الموقعة مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وزعمت الوزارة، في بيان لها، أن “تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا”، مضيفة إنها “موجودة بدعوة رسمية من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة مع حكومة الوفاق”.

وأشارت الوزارة إلى تصريحات رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، التي أكد فيها أن السلطات المنتخبة فقط هي التي يحق لها إخراج القوات التركية من ليبيا.

وأدعت وزارة الدفاع التركية، أن “أنقرة تهدف لضمان سلامة أراضي ليبيا ووقف دائم لإطلاق النار”، زاعمة أنها “منفتحة على الحوار من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.

وشددت الوزارة على “استمرار أنشطتها في ليبيا وفقا للقانون الدولي وفي إطار الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة”، وفق زعم البيان.

وتواصل وزارة الدفاع التركية تدريب الميليشيات المسلحة في طرابلس، في خرق واضح لاتفاق جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي.