انطلاق فعاليات “ليبيا بيلد” الإثنين بمشاركة محلية ودولية

تنطلق الإثنين فعاليات معرض “ليبيا بيلد” للبناء والإنشاءات، في نسخته الحادية عشرة لعام 2021، على أرض معرض طرابلس الدولي.

وتُشارك 191 شركة محلية ودولية مختصّة في مجال البناء، في المعرض الذي الذي تستمر فعالياته حتى السابع من أكتوبر الجاري.

وكانت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، قد نَشرت بيانات أكدت فيها مشاركة إيطاليا بـ20 شركة متخصصة في مجال البناء.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض، حضور أكثر من 500 عارض، ونحو 14000 زائر، إلى جانب تجهيز مساحة للمعرض على طول 30 متراً مربعاً.

وتشهد ليبيا هذه الآونة الأخيرة إقامة واستضافة العديد من المعارض المحلية والدولية، خاصةً في مجال البناء، وذلك للمساهمة في الترويج للشركات المحلية والعالمية، في ظل حاجة ليبيا الماسّة لإعادة الإعمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية