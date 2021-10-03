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هل ستضغط أمريكا على أطراف الصراع لإجراء الانتخابات في موعدها؟

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اذن محاولات أمريكية جادة تدفع باتجاه المسار السياسي الليبي من خلال الضغط على أطراف الصراع في البلاد، لمحاولة إدارة عجلة العملية السياسية والأمنية دون عرقلة، خاصة في ظل اقتراب انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر.

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قناة ليبيا

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