المنقوش من الكويت: المقاتلون الأجانب بدأوا في الخروج من ليبيا فعليًا

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الكويتي، إن “مجموعات من المقاتلين الأجانب قد خرجت من ليبيا فعليا”، واصفة هذا الخروج بـ “البداية”.

وكانت المنقوش والوفد المرافق لها، قد التقت اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الصباح الخالد الحمد الصباح ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في قصر بيان، خلال زيارتها إلى الكويت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا،

وحضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل وسفير دولة الكويت لدى دولة ليبيا مبارك عبدالله العدواني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي ناصر صنهات القحطاني.

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