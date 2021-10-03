رودينة خط أحمر.. وهواتف الرئيس في “الأيادي الناعمة”

كشفت مصادر مقربة من المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن أن مستشارته الإعلامية والسياسية ” الشاعرة رودينة الفيلالي ” باتت تمسك وتدير صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر، والتي تعنى بشكل مباشر بـ “صفحة محمد المنفي على تويتر” والتي مولتها في أسبوعين بقرابة 70 ألف دولار “، حيث جعلتها تتجاوز حاجز 300 ألف متابع بشراء متابعين مع ضعف كبير في التفاعل، فيما قامت بتعديل اسم صفحة ” المنفي ” على الفيسبوك إلى “منصة الرئيس” ومولتها بـ ” 10 ” آلاف دولار في أسبوع واحد، حيث تجاوزت 350 ألف متابع.

وباتت الشاعرة ” رودينة ” تمسك بالهواتف التي عليها صفحات التواصل المخصصة للرئيس، وهي من تعطي تعليماتها للفريق الإعلامي بالخطوات اللازمة اتباعها، وقامت بتحذير المصورين من التقاط أي صورة لها في جولات رئيسها المنفي خارجيا وداخليا، ويرافقها في الإشراف فريق عمل سابقاً مع قناتي النبأ وليبيا الأحرار.