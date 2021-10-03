المهدوي: المجلس الاستشاري هدفه عرقلة أي قوانين يصدرها البرلمان تمس مصالحه وسياسته

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي على اجتماع مجلسي النواب والدولة بالمغرب، قائلًا: “هذا الاجتماع جاء لوضع حد للسجال الحاصل بينهما، وإرساء آلية للمرحلة القادمة، بحيث تكون الأمور ميسرة لإجراء الانتخابات دون أي نزاعات أخرى والرضا بالنتائج”.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت، رأى أن حضور السفير الأمريكي وبعض سفراء الدول المهتمة بالشأن الليبي الاجتماع، يعكس مدى الضغط الأمريكي حول هذا الموضوع، الذي تزامن مع صدور قرار دعم الاستقرار الليبي من الكونجرس الأمريكي، ما سيضع حدًا لانتهاكات مجلس الدولة.

وأشار إلى أن الحدثين أكدا ضرورة الاتفاق على التهدئة وإصدار القوانين المنظمة لإجراء الانتخابات في موعدها، متوقعًا أن يصدر مجلس النواب في الجلسة المقبلة قانون الانتخاب البرلمانية، ما يؤدي إلى اكتمال القاعدة الدستورية التي ستجرى على إثرها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.

ونوه إلى أن مجلس الدولة الاستشاري ليس شرعيًا؛ فهو متمثل من بقايا المؤتمر الوطني السابق الذين يمثل أغلبهم جماعات الإسلام الساسي والخاسرين في الانتخابات السابقة وجماعة فجر ليبيا غير المعترفين بنتائج مجلس النواب 2015، مشيرًا إلى أن من أهداف هذا المجلس، عرقلة أية قوانين يصدرها مجلس النواب التي تمس مصالحه وسياسته.

المهدوي أكد أن مجلس الدولة يعتقد أنه مجلس تشريعي وهذا لبس كبير جدًا في الاختصاصات وتجاوزات غير قانونية، مشيرًا إلى أنه ليس من اختصاصاته إصدار أي قانون، كونه استشاريًا فقط.

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