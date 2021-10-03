ليبيا الان

“الخارجية” تبحث تسهيل منح التأشيرات مع الجانب الهولندي

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، مع القائم بالأعمال ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الهولندية لدى ليبيا فيفان هيوجين، الأحد، عودة القسم القنصلي للعمل من العاصمة في إطار تسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر على التأشيرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس، سبل وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية تناقش خلال المدة الأخيرة مع عدد من الدول، مسألة منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، كان آخرها مع تركيا وكوريا الجنوبية ومالطا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك