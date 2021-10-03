“الخارجية” تبحث تسهيل منح التأشيرات مع الجانب الهولندي

بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، مع القائم بالأعمال ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الهولندية لدى ليبيا فيفان هيوجين، الأحد، عودة القسم القنصلي للعمل من العاصمة في إطار تسهيل حصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر على التأشيرة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس، سبل وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية تناقش خلال المدة الأخيرة مع عدد من الدول، مسألة منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، كان آخرها مع تركيا وكوريا الجنوبية ومالطا.

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