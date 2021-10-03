وزيرة خارجية ليبيا تعلن خروج عدد محدود من المرتزقة من بلادها

أعلنت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش الأحد عن خروج عدد محدود من المرتزقة من بلادها، مؤكدة أن طرابلس تسعى من خلال مؤتمر دولي ينعقد الشهر الجاري لتنظيم خروج شامل للمرتزقة.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحافي مع نظيرها الكويتي أثناء زيارتها للإمارة، تعليقا على الأخبار المتداولة بشأن خروج بعض المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، «الخبر صحيح، هي بداية بسيطة جدا، وما زلنا نسعى إلى خروج أعداد أكبر».

ولم تكشف الوزيرة أعداد المرتزقة المغادرين ولا جنسياتهم ولا موعد خروجهم.

وأضافت نجلاء المنقوش «ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة وهذا ما نسعى إليه في مؤتمر استقرار ليبيا الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، لوضع خطة في لجنة 5+5 وفق جدول زمني».

وتستعد ليبيا إلى استضافة المؤتمر الدولي في العاصمة طرابلس نهاية الشهر الجاري لدفع العملية السياسية وحث الأطراف الدولية على المساعدة في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ونص اتفاق وقف إطلاق الدائم الذي وقعه الفرقاء في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من تاريخ إبرام الاتفاق.

وانتهت المهلة المقررة لخروج هذه القوات نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، دون أن يتحقق ذلك.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا بنحو 20 ألفا.

ورغم اختيار ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة سياسية موحدة في فبراير (شباط) الماضي، مهمتها التحضير للانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري، لا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية وغموضاً سياسيا حول القدرة على التوافق بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.