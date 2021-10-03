“الليبية للموانئ”: بوابة ميناء بنغازي الجديدة بها برج مراقبة وسلمت للأمن

أعلنت الشركة الليبية للموانئ افتتاح البوابة الرئيسية لميناء بنغازي البحري، وذلك بعد انشائها وتسليمها للأجهزة الأمنية المختصة بتأمين الميناء، حيث تحتوي البوابة على برج مراقبة ومبنى لمكاتب الأجهزة الأمنية.

ومن جانبه، قال ناصر بوزيد، مدير المكتب الإعلامي للشركة الليبية للموانئ، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن إنشاء بوابة بنغازي البحرية، سهل عملية دخول السيارات والشاحنات وخروجها، بعد أن كان الدخول والخروج من مكان واحد فقط”.

وأضاف «بوزيد» أن “البوابة تخضع لمدير أمن منفذ ميناء بنغازي البحري العميد “إبراهيم المغربي”، وأن الأجهزة الأمنية من استخبارات عسكرية وأمن داخلي وأمن خارجي وغيرها، يضمها مبنى يتمتع بالاستقلالية والأريحية في العمل”.

وأوضح أنهم “كانوا يفتقرون لوجود سور فاصل بينهم وبين الحي السكني، وهذا سبب مشاكل كثيرة، لذلك تم بناء السور؛ بالإضافة إلى إنشاء مسطحات خضراء بمدخل الميناء، وتزيينها بالإضاءة مع وجود برج مراقبة وتركيب كاميرات”.

تجدر الإشارة إلى أن “الأجهزة الأمنية، قد باشرت عملها في مبنى البوابة، وهذا سهل عليهم القيام بمهامهم وتنظيم دخول السيارات من البوابة الجديدة والخروج من الجهة الأخرى”.