امغيب: الانتخابات قادمة والشعب سينحاز للوطن

العنوان-طبرق

كد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن انتخابات 24 ديسمبر قادمة، وأن الشعب الليبي سوف ينحاز للوطن ويختار من أثبتت الأيام والمواقف أنه الأجدر والأصلح.

وقال امغيب في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك، “تستطيع أن تشتري بعض العواطف والمواقف والحب المشروط باستمرار المال مع ارتفاع سعر الشراء، لكن على الإطلاق لن تستطيع شراء عقول ومواقف الرجال والنساء الأوفياء لهذه الأرض”.

وتابع امغيب، “هم يقدمون مصلحة الوطن على كل المصالح والمكاسب الشخصية، ودون شك يعرفون معادن الرجال وصدقهم ومواقفهم الصلبة في الدفاع عن الوطن والثوابت”.