هيئة الاستثمار.. الاطّلاع على طلبات للاستثمار في 20 مشروعا

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة، طلبات الموافقة على الاستثمار في 20 مشروعًا موزعة على كافة ربوع ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد على هامش ملتقى الاستثمار يقرع باب البلديات، بمدينة بنغازي، وذلك بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة، كما تضمن الاجتماع التأكيد على ضرورة تمديد الإعفاءات لمشروعات تساهم في الأمن الغذائي.

من جهته دعا رئيس مجلس الهيئة رجال الأعمال والمستثمرين، للاطّلاع على الفرص الاستثمارية التي قُدّمت خلال الملتقى.

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