مؤسسة النفط تبحث تعزيز التعاون مع شركة «NESR» العالمية

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مشروعات النفط المرتقبة، وذلك خلال استقباله وفدًا من شركة ناشيونال إنيرجي سيرفيسيز ريونايتد «NESR»، ضم الرئيس التنفيذي للشركة شريف فودة، ونائب الرئيس التنفيذي صالح المرغني، والمدير التنفيذي شكري بن عمو، والمدير العام لفرع الشركة في ليبيا وسام أبوتركية، ومدير تطوير الأعمال بفرع ليبيا نزار عتيقة، بحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، والمدير العام للشؤون القانونية بالمؤسسة خلف الله إبراهيم.
أكد صنع الله، خلال الاجتماع، أن ليبيا بلد واعد نظرًا لإمكانات النفط والغاز وغيرهما من المواد الخام المختلفة، الأمر الذي مكَّنها من فرض حضورها في مجال الاستثمارات في الطاقة ومشتقاتها، وخلق تنافس بين مختلف الشركات العالمية للعمل والاستثمار فيها من خلال توقيع عقود واتفاقات مع المؤسسة وشركاتها.
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من جانبه، أعطى الرئيس التنفيذي لشركة «NESR» شريف فودة، نبذة مختصرة عن الأعمال الحديثة للشركة وتوسعاتها، وأكد أن شركته تركز بالدرجة الأولى على الاستثمار والعمل في ليبيا؛ نظرًا للفرص الجيدة والواعدة فيها.
صنع الله: حفر عشرات الآبار في البر والبحر العام المقبل
وأوضح صنع الله أن العام المقبل سيشهد خطط عمل طموحة تساهم في تحقيق حزمة أهداف المؤسسة، أهمها حفر عشرات الآبار في البر والبحر والعديد من العمليات النفطية، معرجًا على دور شركة «NESR» في تحقيق هذه المستهدفات.
كما أشار عضو مجلس إدارة الموسسة للاستكشاف، أبوالقاسم شنقير، إلى ضرورة وجود شراكة مع شركات المؤسسة (الجوف، والحفر الوطنية، والوطنية للإنشاءات النفطية) لتعزيز تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة، مضيفًا أن عمليات الحفر ستتكاثر في حال توفر الميزانيات المطلوبة، مشيرًا إلى أهمية وجود الشركات الخدمية بهدف خلق روح التنافس بين الشركات ذات الاختصاص.
التعاون في مجالات الإنشاءات وحفر وصيانة الآبار والخزانات
من جهته، أشاد المهندس صنع الله بأهمية التعاون بين شركة «NESR» والمؤسسة، لبحث سُبل الشراكة مع الشركات الوطنية المساهمة في مجال الخدمات النفطية المختلفة المملوكة للمؤسسة، كالشركة الوطنية للإنشاءات النفطية في مجال الإنشاءات، وشركتي الواحة والهروج في مجالات الحفر وصيانة الآبار والخزانات ومسح الخطوط، وفي مختلف الخدمات التي تتناسب مع تخصصات شركة «NESR».
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