أعمدة الطاقة الشمسية تضيء شوارع بني وليد

شرعت بلدية بني وليد في تركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بالشراكة مع مشروع تقارب في الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأوضحت البلدية أن المشروع يتضمن تركيب 20 عمود كهرباء، بإشراف الشركة العامة للكهرباء وتنفيذ شركة تارسو للمقاولات، وبتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تبنت مشروع السنة الأولى، ضمن ميثاق المواطن الموقع مع البلدية للحد من أزمة الكهرباء والتشجيع على استخدام الطاقة البديلة.

يُذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية تبنت مشاريع مشابهة في بلديات المنطقة الجنوبية وبلدية بوسليم، في إطار شراكات مع الإدارات المحلية لتحسين الخدمات

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