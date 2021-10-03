عمر كتي يبحث عودة القسم القنصلي بالسفارة الهولندية لمزاولة مهامه من طرابلس

طرابلس 03 أكتوبر 2021 ( وال )- بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ” عمر كتي “، مع القائم بالأعمال ونائبة رئيس البعثة بسفارة المملكة الهولندية لدى ليبيا ” فيفان هيوجين “، سُبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين، والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .

كما ناقش اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد، مسألة عودة القسم القنصلي بالسفارة لمزاولة مهامه بشكل كامل من طرابلس، تسهيلا لحصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر على التأشيرة .(وال)

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