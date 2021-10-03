على غرار علي زيدان.. الدبيبة يعلن أنشاء مصفاة للنفط في الجنوب

العنوان-طرابلس

أصدر رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا يقضي بإنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي؛ وهو ما وصفه مراقبون بأنه مطابق للقرار الذي أصدره رئيس الحكومة المؤقتة، علي زيدان، في 2013.

وخلال احتفالية إعلان تدشين المشروع، قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إن المشروع ستنفذه شركة زلاف ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

وذكر صنع الله أن المصافة جاهزة وسيجري نقلها عبر البحر لتركيبها في موقعها، متوقعًا أن يجري تركيبها سريعًا في فترة قصيرة جدًا.

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 – 600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال 7 سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف المهندس حسين أبو سليانة.