«وكيل الخارجية» يبحث مع سفارة هولندا تسهيل حصول الليبيين على «التأشيرات»

التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي ، مع القائم بالأعمال ونائبة رئيس البعثة بسفارة المملكة الهولندية لدى ليبيا، فيفان هيوجين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد.

وأكد حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع ناقش “سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين، والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وأوضح البيان، أن الاجتماع “ناقش أيضًا مسألة عودة القسم القنصلي بالسفارة لمزاولة مهامه بشكل كامل من طرابلس، تسهيلاً لحصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر على التأشيرة”.