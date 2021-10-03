لودريان: لابد من إنجاز الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر

العنوان-باريس

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا، فالانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تنجز في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وقال لودريان، “إن هذا التاريخ حددته خارطة الطريق التي يدعمها مجلس الأمن، لافتا إلى أن تبني مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس يشكل تقدما مهما”.

وأضاف، “نشجع على تبني كل التشريعات الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومصممون مع شركائنا الأوروبيين والدوليين على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا”.

ولفت إلى أن هذا الأمر يمر عبر التطبيق الكامل لوقف إطلاق النار الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وحول هذين الهدفين سينعقد في العاصمة الفرنسية باريس مؤتمر في 12 نوفمبر المقبل.