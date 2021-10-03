صندوق دعم الزواج يُعلن قفل المنظومة بعد إدراج 50 ألف مستفيد

أعلن صندوق دعم الزواج التابع لوزارة الشباب اليوم الأحد، انتهاء العدد المُحدّد للمستفيدين من منحة تيسير الزواج التي رصدتها الحكومة، وإقفال المنظومة المخصصة لذلك، داعية من سبق له التسجيل مراجعة طلباتهم عبر نموذج محدد.

وأكد الصندوق في بيان بلوغ المسجلين عدد 25 ألف أُسرة بواقع 50 ألف شاب وشابة، ممّن توافرت فيهم الاشتراطات التي حددها الصندوق والتي حصرها في المقبلين على الزواج لأول مرة، بالإضافة لحمل الجنسية الليبية لطرفي العلاقة الزوجية.

جدير بالذكر أن الحكومة خصّصت مبلغ مليار دينار ليبي جري استقطاعها من عوائد بيع النقد الأجنبي لدعم الراغبين في الزواج، بمبلغ 40 ألف دينار يحصل عليها الزوجان عقب عقد القران، وسط وعود حكومية برصد مليار أخرى للصندوق الذي شهد إقبالاً لافتاً.

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