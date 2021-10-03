وزير الخارجية الكويتي للمنقوش: تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا يأتي عن طريق الإنتخابات

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك عقب جلسة المباحثات التي عقداها بمقر وزارة الخارجية الكويتية، وسلسلة لقاءاتها التي أجرتها مع كبار المسؤولين ضمن زيارة العمل التي تؤديها إلى الكويت.

وأعربت الوزيرة، بحسب مكتبها الإعلامي، في مستهل المؤتمر الصحفي عن شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال التى حظيت بها والوفد المرافق لها.

ووجهت الدعوة لنظيرها الكويتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي، الذي ستحتضنه العاصمة طرابلس، حول مبادرة استقرار ليبيا، والذي سيعقد في 21 أكتوبر الجاري، انطلاقا من مواقفها الداعمة للحوار السياسي، ووحدة التراب الليبي، والرافض لكل أشكال التدخل السلبي في الشؤون الداخلية لليبيا.

وحول زيارتها للكويت، أكدت الوزيرة أن هذه الزيارة، تأتي في سياق سعي حكومة تسيير الأعمال، لتطوير العلاقات الدبلوماسية مع دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، والكويت بصفة خاصة، ومساندة الكويت في مواقفها المشرفة تجاه القضايا العربية.

وأضافت: “أن الكويت دولة محورية في الفضاءين الخليجي العربي، والدولي، مشيرة الى أن رصيدها المعرفي في السياسة الداخلية والخارجية يؤهلها للعب أدوارٍ استثنائية على الصعيدين الاقليمي والدولي، إضافة الى توحيد الروى والمواقف تجاه قضايا الساعة والتنسيق المستقبلي تجاه أي مستجدات قد تطرأ”.

وقالت: “إن هدفنا هو تعزيز الروابط الأخوية بين شعبنا الواحد في البلدين، والارتقاء بعلاقتنا وتطويرها وفي المجالات كافة، والتشاور في كلّ ما من شأنه توحيد الجهود السياسية، وتقريب وجهات النظر بموقف موحد إزاء قضايانا المشتركة”.

وأضافت: “عرضنا ـ في هذا الجانب ـ فكرة إنشاء لجنة تشاور ” ليبية – كويتية ” لمتابعة المستجدات التي تهم المنطقة والتشاور حيالها، وأيضا تأسيسٍ شراكة ثنائية اقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين لا سيّما في مجال الطاقة والنفط”.

ومن جهته جدد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للمجلس الرئاسي والحكومة، مضيفاً: “أن هذه الحكومة التي تشكلت وفق توافق دولي ووطني جديد محملة بمهام جسام وأمامها استحقاقين – استحقاق في منتصف هذا الشهر لمؤتمر دولي لاستقرار الليبي، والكويت ستكون مشاركة وبفعالية في هذا المؤتمر الهام و الاستحقاق الاخر وهو الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، مشيرا الى أن بلاده حريصة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا”.