الغويل: سيصل سعر الدولار الواحد إلى ” 3 دنانير ” ليبية

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل، إن تكلفة إعادة إعمار ليبيا وفقا لدراسات فريق متخصص، قد حددت ب 500 مليار دينار ليبي (ما يعادل 109.6 مليار دولار أميركي) خلال ال 10 سنوات المقبلة.

وأوضح الغويل في مقابلة مع صحيفة اندبندنت العربية، أن تكلفة إعادة الإعمار قدرت بمعدل 50 مليار دينار (نحو 10.96 مليار دولار) لكل عام بسعر السوق الحالية، متوقعا أن يصل سعر الدولار الواحد إلى 3 دنانير ليبية مقابل 4.48 دينار سعره الحالي، كنوع من الحفاظ على دخل المواطن، وفق قوله.