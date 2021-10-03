أغلق صندوق دعم الزواج، اليوم الأحد، إغلاق منظومة تسجيل منحة دعم الزواج، بعد الوصول إلى العدد المستهدف من المسجلين البالغ 25 ألف شاب و25 ألف شابة.

بلغ إجمالي الطلبات التي تلقاها الصندوق للحصول على منحة دعم الزواج 25 ألف طلب، وفق منشور لصفحة «حكومتنا» على «فيسبوك».

والطلب الواحد يجرى تقديمه من قبل إثنين (زوج وزوجة)، وهو ما يعني أن عدد المتقدمين للاستفادة من المنحة بلغ 50 ألف متقدم من كافة أنحاء البلاد، حيث يحصل الزوجان على 40 ألف دينار، بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

– إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب

– شروط وضوابط منحة دعم الزواج

وقالت الحكومة إن المبادرة التي أطلقها الدبيبة في منتصف أغسطس الماضي تستهدف 50 ألف شاب وشابة على مستوى ليبيا، وتسعى لتعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع.

وأعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارًا رسميًّا، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بتخصيص مليار دينار لصالح «صندوق دعم الزواج».

وحمل القرار، الموقع من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، رقم «305 لسنة 2021 »، وجاء فيه أن المبلغ يأتي خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بموجب القرار رقم «1300 لسنة 2018».

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