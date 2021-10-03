العراق يحذّر: ارتفاع أسعار النفط لن يكون مستداماً

قلّل وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار من ارتفاع سعر النفط لنحو 100 دولار للبرميل، قائلاً إن ذلك لن يكون مستداماً، مؤكداً حرص الأوبك على استقرار السوق.

وأضاف عبد الجبار في مقابلة صحفية أن بلاده تعمل على زيادة القدرة الإنتاجية إلى ثمانية ملايين برميل يومياً، معتبراً إياها “قدرة متوازنة”، مشيراً إلى العمل على زيادة إنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدّم مكعبة قبل 2025.

جدير بالذكر أن أسعار النفط شهدت ارتفاعاً لم يُسجل من ثلاث سنوات، وسط توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الخام، نتيجة تعافي الاقتصادات العالمية بعد أزمة كورونا.

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