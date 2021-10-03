الدبيبة يُصدر تعليماته بالبدء في فتح المسارات وتنفيذ الأعمال بمنطقة قرقارش

طرابلس 03 أكتوبر 2021م (وال)- أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، تعليماته بالبدء فورًا في استكمال فتح المسارات والبدء في أعمال البنية التحتية للمسارات المفتوحة بمنطقة قرقارش.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الحكومة ظهر اليوم؛ ضم وزيري الداخلية، والإسكان والتعمير، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ورئيسي مصلحتي الأملاك العامة والتخطيط العمراني، ورئيس جهاز الحرس البلدي، وعميد بلدية حي الأندلس المكلف، ورئيس شركة الخدمات العامة بطرابلس، ومندوب عن مكتب النائب العام.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، على ضرورة البدء في فتح المسارات وتنفيذ شبكة الطرق الخاصة بمنطقة قرقارش، حتى لا ترجع المنطقة إلى وضعها السابق مع ضرورة المحافظة على حقوق الناس، وتوفير التعويضات اللازمة وفق آلية عملية وسريعة.

واستمع الدبيبة من الحاضرين؛ لكافة الملاحظات الفنية والقانونية من حيث البدء في الأعمال التمهيدية للمسارات المفتوحة، وكذلك التعويضات اللازمة. (وال)

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