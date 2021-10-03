المنقوش: نتطلع لإسهام الكويت في إنجاح مؤتمر استقرار ليبيا الشهر القادم

ناقشت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، خلال لقائها، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح حساب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، على فيسبوك، أن ” لقاء المنقوش والغانم الذي جرى بمقر مجلس الأمة الكويتي، جاء ضمن زيارة العمل التى تؤديها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي إلى دولة الكويت، التي بدأتها اليوم في إطار جولة خليجية بدأتها من الرياض”.

ومن جانبها، عبرت المنقوش عن تقديرها للدور الريادي لدولة الكويت في مجال الوساطة الدولية، والذي أسهم بشكل كبير “في تسوية العديد من النزاعات، مستعرضة تطورات الأوضاع في ليبيا، وجهود الحكومة للإعداد للانتخابات القادمة”.

واستعرضت «المنقوش» ” تطورات الأوضاع في ليبيا ، وجهود الحكومة للإعداد للانتخابات القادمة”، كما استعرضت، “التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزراي الدولي الذي ستستضيفه ليبيا الشهر القادم ، وأعربت عن تطلعها ، في اسهام الكويت بشكل ايجابي وفعال لإنجاح هذا المؤتمر ، الذي يهدف الى ترسيخ الاستقرار في ليبيا”.

وعلى الجانب الأخر، أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في مستهل اللقاء عن ترحيبه بالمنقوش، وثقته وبفضل جهود المخلصين من أبناء ليبيا على قيادتها إلى بر الأمان رغم كل التحدياث التي قد تواجههم.

وأوضح «الغانم» لـ «المنقوش» خلال اللقاء أن “بلاده المعروف عنها انتهاج دبلوماسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أن ذلك لا يعني تخليها عن مساعدة الأشقاء في ليبيا، ودعمهم للخروج من الأزمة التي يمرون بها”.