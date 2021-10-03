الدبيبة يتابع أوضاع حقل الشرارة ويتحدث عن مصفاة الجنوب

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، اجتماعًا بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، مع مديري الشركات النفطية التابعة للمؤسسة وكذلك العاملين في حقل الشرارة عبر الدائرة المغلقة لمتابعة الأوضاع بالحقل، والتهنئة بتدشين مشروع إنشاء مصفاة الجنوب.

حضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح وعدد من الوزراء والمسؤولين، وفق بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك.

وعند اكتمال العمل بمصفاة التي التي ستنشأ داخل الحقل، سيمكن تغذية المنطقة الجنوبية بوقود السيارات والديزل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لتعبئة غاز طهي الطعام؛ مما يوفر هذه المواد للمواطنين.

– الدبيبة يعلن إنشاء مصفاة للنفط في الجنوب الليبي (فيديو)

– صنع الله يوضح متطلبات تنفيذ مشروع استخلاص غاز الطهي من شعلة حقل الشرارة

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية القطاع النفطي كمورد أساسي لاقتصاد البلاد، وسعي الحكومة لتنميته، وفق الموارد المتاحة.

ودشن الدبيبة، في وقت سابق الأحد، مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة في الجنوب الليبي، وهو المشروع الذي ستنفذه شركة زلاف ويهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل.

وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع ما بين 500 – 600 مليون دولار، بينما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويًا؛ لذلك من المتوقع استرداد رأس المال خلال 7 سنوات، وفق عرض ضوئي قدمه رئيس مجلس إدارة شركة زلاف المهندس حسين أبوسليانة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا