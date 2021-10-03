“العرفي” يُرجّح التصويت الثلاثاء على قانون انتخاب مجلس النواب المرتقب

استبعد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي التصويت على قانون انتخاب مجلس النواب، يوم غد الاثنين، مُرجحاً أن يتم ذلك في جلسة الثلاثاء.

وأضاف العرفي في تصريح لـ218، أن جلسة الاثنين ستُخصص للاستماع لإحاطة اللجنة التي أوفدها المجلس للمشاركة في المشاورات التي عُقدت في الرباط مع المجلس الأعلى للدولة، مشيراً لوجود عدة مقترحات حول قانون انتخاب مجلس النواب سيتم التصويت واعتماد إحداها في جلسة الثلاثاء، وفق قوله.

يُذكر أن مجلس النواب رفض إشراك مجلس الدولة في صياغة واعتماد القوانين الانتخابية، عقب اعتماده قانون انتخاب الرئيس وسعيه لاعتماد قانون مجلس النواب، الذي شكّل له لجنة قانونية خاصة وسط مطالبات دولية وأممية بضرورة اعتماد القانون بشكل عاجل، مع اقتراب موعد انتخابات ديسمبر المرتقبة.

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