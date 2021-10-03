ليبيا – بحثت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح تطورات الأوضاع في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن المباحثات أتت على هامش زيارة المنقوش إلى الكويت وفيها استعرض الجانبان الجهود المبذولة لتعزيز العملية السياسية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.

وثمنت المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب جلسة المباحثات جمعها بالصباح موقف الكويت الداعم لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وتشجيعها للحوار بين الليبيين ورفضها للتدخلات السلبية في الشأن الداخلي الليبي.

ووجهت المنقوش الدعوة للصباح للمشاركة في المؤتمر الدولي المعني بالمبادرة الليبية للاستقرار المقرر عقده في العاصمة طرابلس في الـ21 من أكتوبر الجاري بوصف الكويت شريكا داعما للعملية السياسية الجارية في ليبيا.

وأعلنت المنقوش خروج عدد محدود من المرتزقة من ليبيا في ظل سعي ليبي لإخراج هؤلاء بشكل شامل من خلال مؤتمر المبادرة من دون أن تكشف عن أعداد المغادرين من هؤلاء أو جنسياتهم أو الموعد الذي تم فيه خروجهم.

وتابعت المنقوش إن ليبيا تسعى لإخراج هؤلاء وفق جدول زمني تضعه لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

من جانبه قال الصباح إن بلاده حريصة من خلال رئاستها لمجلس جامعة الدول العربية للدورة الـ156 على المستوى الوزاري على العمل مع الدول العربية لتحقيق توازن عربي موحد لدعم ليبيا باستكمال المرحلة الانتقالية وصولا للاستحقاق الانتخابي في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف الصباح إن الكويت ستشارك في مؤتمر استقرار ليبيا لأنها داعمة لحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

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