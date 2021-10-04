أبو عرقوب: الدبيبة أكثر شعبية من سيف الإسلام القذافي

وأجاب عن سؤال حول مدى قابلية الشعب لترشح سيف الإسلام القذافي، مدعيا أنه “لا يوجد على الساحة السياسية الليبية الآن صوت يعلو على صوت رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لأنه نجح في خلق قاعدة شعبية بكافة المدن والقرى الليبية حتى في الشرق، فالرجل أصبح محبوبا بسبب بساطته في التعامل مع المواطن الليبي وبسبب بعض الامتيازات”، على حد قوله.