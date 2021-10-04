أبو عرقوب: الدبيبة أكثر شعبية من سيف الإسلام القذافي

ادعى الناشط السياسي أحمد أبو عرقوب أن القاعدة الدستورية التي وضعها مجلس النواب تمنع سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر.
وقال أبو عرقوب في لقائه عبر قناة “العربية الحدث” إن “القاعدة الدستورية ستمنع سيف الإسلام؛ لأنه مطلوب دولياً من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وصدر في حقه حكم قضائي غيابي من القضاء الليبي سنة 2015م” على حد زعمه.
وأجاب عن سؤال حول مدى قابلية الشعب لترشح سيف الإسلام القذافي، مدعيا أنه “لا يوجد على الساحة السياسية الليبية الآن صوت يعلو على صوت رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، لأنه نجح في خلق قاعدة شعبية بكافة المدن والقرى الليبية حتى في الشرق، فالرجل أصبح محبوبا بسبب بساطته في التعامل مع المواطن الليبي وبسبب بعض الامتيازات”، على حد قوله.
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