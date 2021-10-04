دراسة أممية: فوائد عظيمة لليبيا ودول المنطقة في حال تم إحلال السلام في البلاد

ليبيا – وضعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا” دراسة تضمنت رؤية تنموية لليبيا.

الدراسة التي اطلعت عليها صحيفة المرصد تضمن عدم الانتكاس مجددا إلى العنف وتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة تحت شعار “رؤية لليبيا نحو دولة الازدهار والعدالة والمؤسسات” لتكون الأشمل والأعمق من حيث تناولها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية.

وبينت الدراسة إن هذه السياسات لازمة لرسم المسار المستقبلي للبلاد لأن إحلال السلام في ليبيا سيوفر فرصا ومكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين مثل إيطاليا التي ستجني 13 مليار دولار وألمانيا 7 مليارات ونصف المليار وفرنسا 6 مليارات وتركيا 5 مليارات ونصف المليار.

وتابعت الدراسة إن إحلال السلام سيسهم في خفض البطالة في السودان بنسبة 14% بحلول العام 2025 و9% في مصر و6% في تونس و2% في الجزائر فيما قدرت خسائر ليبيا الاقتصادية منذ العام 2011 وحتى الآن بنحو 783 مليار دينار أي ما يعادل 580 مليار دولار.

وتابعت الدراسة أنها استندت على إطار حقوقي يضمن الحفاظ على ليبيا موحدة تحترم التنوع الثقافي وتعزز اللامركزية المتوازنة وتستفيد من الثروة البشرية الليبية لبناء مؤسسات قادرة على إدارة عملية التنمية والموارد الطبيعية لتحقيق النمو المستدام والرفاه للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية