وزير الخارجية الفرنسي: الانتخابات الليبية يحب أن تتم في 24 ديسمبر

وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إعداد مجلس النواب الليبي قانون انتخاب الرئيس بـ«التقدم المهم» وخطوة إلى الأمام، داعيًا إلى تبني كل التشريعات الضرورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها.

وقال لودريان في مقابلة مع قناة «العربية»، إن الانتخابات الليبية يحب أن تتم في 24 ديسمبر، وهو موعد حددته خارطة الطريق في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن.

وأوضح الوزير الفرنسي أن باريس مصممة على التحرك مع «شركائها الأوروبيين والدوليين أيضًا لوضع حد للوجود الأجنبي في ليبيا وحتى يتم التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي جرى إقراره العام الماضي، وينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة»، كاشفا أن هذين هما هدفا تنظيم فرنسا مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في 12 نوفمبر.

وكان مجلس النواب أعد قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، إلا أن مجلس الدولة اعترض عليه بشدة، وطلب إجراء تعديلات على القانون قبل إصداره.