ليبيا وهولندا تتدارسان سبل تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما

ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي بالديبلوماسية الهولندية فيفان هيوجين.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هيوجين التي تشغل منصب القائم بالأعمال نائب رئيس البعثة بسفارة هولندا في ليبيا تدارست مع كتي سبل تعزيز وتطوير التعاون القائم بين البلدين.

وأضاف البيان إن الجانبين تدارسا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية فيما تمت مناقشة مسألة عودة القسم القنصلي بالسفارة لمزاولة مهامه بشكل كامل من العاصمة طرابلس تسهيلا لحصول المواطنين الليبيين الراغبين في السفر على التأشيرة.

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