عبد المنعم العرفي: مجلس النواب سيناقش اليوم الاثنين “مشاورات المغرب”

استبعد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي التصويت على قانون انتخاب مجلس النواب، في وقت لاحق اليوم الاثنين، مُرجحاً أن يتم ذلك في جلسة الثلاثاء.

وأضاف العرفي في تصريح نقلته قناة “218 نيوز”، ورصدته “الساعة 24″، أن جلسة الاثنين ستُخصص للاستماع لإحاطة اللجنة التي أوفدها المجلس للمشاركة في المشاورات التي عُقدت في الرباط مع مجلس الدولة، مشيراً لوجود عدة مقترحات حول قانون انتخاب مجلس النواب سيتم التصويت واعتماد إحداها في جلسة الثلاثاء، وفق قوله.

يشار إلى أن محادثات جرت بين وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب، واختُتمت مساء أول من أمس الجمعة دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات.

ويتمسك مجلس الدولة بالتشاور في قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أقره البرلمان، وصرح عضو المجلس عبد القادر احويلي بأنهم “لن يتنازلوا عن شروطهم التي وضعوها للترشح للرئاسة”.