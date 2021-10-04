مدير “المرصد السوري”: لا يوجد أي انسحاب للمرتزقة من ليبيا

نفى مدير المركز السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أي انسحاب للمرتزقة من ليبيا، رغم تأكيد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ذلك.

وقال عبد الرحمن في مداخلته عبر برنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز” رصدتها “الساعة 24”: “لا توجد أي أعداد وصلت منها إلى الأراضي السورية وتحديدا مراكز الاحتلال التركي أو إلى مناطق النظام”، متابعا: “هناك بعض الأهالي القاطنين في مناطق النظام سمع فقط أن هناك عودة لهؤلاء المرتزقة من ليبيا، ولكن لا توجد أي معلومات عن وصولهم”.

وواصل عبد الرحمن حديثه، بخصوص المرتزقة في المنطقة الغربية بقوله إنه كان في حديث بشكل شخصي مع قادة المجموعات المسلحة في طرابلس الذين أكدوا: “إلى الآن لم يتحرك أحد من أجل الانسحاب”.

وتساءل مدير “المرصد السوري” عن مصادر معلومات وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بخصوص انسحاب المرتزقة حتى ولو بأعداد قليلة، مردفا: “أتمنى من وزيرة الخارجية مدنا بمعلومات عن هؤلاء المرتزقة والمناطق التي انسحبوا منها، وإلى أين ذهبوا؟ كل ذلك حتى نتمكن من مراقبة عملية انسحابهم”.

وأضاف “عبدالرحمن” أنه “إلى الآن كل ما ينشر عن انسحاب المرتزقة ليس إلا انسحاب إعلامي فقط.. مثل الانسحاب الذي كان في شهر مارس الماضي والذي أعلن من خلاله الأتراك ببداية سحب المرتزقة من ليبيا، من أجل إيهام المجتمع الدولي بالرغبة التركية في التعاون”.

وأشار إلى أنه “في الأسبوع الماضي كانت هناك عملية تبديل للمرتزقة وليس انسحابا.. بل فقط خروج عشرات المرتزقة ودخول عشرات آخرين، وعملية التبديل هذه لم تتوقف منذ بداية العام من ليبيا إلى تركيا ومن ثم إلى مناطق الاحتلال التركي في عفرين”.

الجدير بالذكر أن نجلاء المنقوش، قالت في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي مع نظيرها الكويتي أمس الأحد: “بخصوص ملف المرتزقة هو ملف شائك ولكن أيضا بخصوص انسحاب بعض المرتزفة هو خبر صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جدًا، لا زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة”.