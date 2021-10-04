الدبيبة يعتمد مشروع إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة النفطي

ليبيا – قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اعتماد مشروع إنشاء مصفاة للنفط بمنطقة أوباري بحقل الشرارة النفطي.

بيان صحفي صادر عن منصة “حكومتنا” المعنية بأخبار حكومة الوحدة الوطنية أشار إلى أن هذا القرار جاء خلال احتفالية إعلان تدشين المشروع وفيها أِشار رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله إلى إن المشروع ستنفذه شركة زلاف.

وتابع صنع الله أن المشروع يهدف إلى توفير إمدادات الوقود إلى المنطقة الجنوبية بتكلفة مالية أقل مبينا أن المصفاة جاهزة وسيجري نقلها عبر البحر لتركيبها في موقعها على أن يجري تركيبها سريعا في فترة قصيرة جدا.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة شركة زلاف حسين أبو سليانة عرضا ضوئيا تم من خلاله الإشارة إلى أن تكلفة إنشاء المشروع تبلغ ما بين الـ500 والـ600 مليون دولار فيما يصل صافي ربحه 75 مليون دولار سنويا ما يعني استرداد رأس المال خلال 7 أعوام.

وبين أبو سليانة إن الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي سيوفرها المشروع لمواطني الجنوب مؤكدا إن اختيار موقع المصفاة بمنطقة أوباري لسببين أولهما قربها من مصدر الخام وهو حقل الشرارة وإمكانية استغلال التسهيلات السطحية مثل الكهرباء والمياه وغيرهما.

وتابع أبو سليانة إن السبب الثاني قربها من محطة أوباري لإنتاج الكهرباء التي تبعد بمسافة كيلومترين موضحا إن المدة المتوقعة للانتهاء من مشروع المصفاة تتراوح ما بين عامين ونصف العام.

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