اللافي: حال عدم التوافق بشأن تشريعات الانتخابات فالرئاسي سيتخذ خطوات لإجرائها

زعم نائب المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، تمسك ودعم المجلس لإجراء الانتخابات في موعدها المتفق عليه 24 ديسمبر ، بعد وضع التشريعات اللازمة لهذا الاستحقاق الانتخابي، وحثّ مجلسي النواب والدولة على إنجاز هذه التشريعات

وقال اللافي خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنه في حالة تبين عدم التوافق بشأن التشريعات التي تتطلبها العملية الانتخابية، فإن المجلس الرئاسي سيلتزم بواجبه الوطني، والسياسي لاتخاذ كافة الخطوات لإجراء الانتخابات، التي هي حلم كل الليبيين لبناء دولتهم، دون أن يدلي بتفاصيل هذه الخطوات المقصودة.