خلال ساعات.. إغلاق منظومة الزواج بعد الإعلان عن توفر 8 آلاف فرصة لشباب والفتيات

أغلق صندوق دعم الزواج باب التسجيل في منظومة منحة دعم الزواج بعد الوصول إلى العدد المستهدف من المسجلين البالغ 25 ألف شاب و25 ألف فتاة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للحكومة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صرح رئيس صندوق دعم الزواج خالد بوجناح بأن عدد المسجلين في منحة الزواج بلغ 42 ألف شاب وفتاة، لافتا إلى أن الفرصة متاحة لتسجيل 8 آلاف شاب وفتاة، نافيا صدور قرار جديد بصرف مليار دينار إضافي للصندوق، رغم تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن ذلك.

وتكفي القيمة المخصصة للمبادرة عدد 25 ألف شاب و25 ألف فتاة، ومن يحق له الاستفادة بها: الشاب في زواجه الأول، والفتاة في زواجها الأول، أو الثاني إن كانت أرملة أو مطلقة”، ولا يستفيد منها الليبي المتزوج من أجنبية أو الليبية المتزوجة من أجنبي”.

الجدير بالذكر أن بوجناح صرح سابقا بأنه “وفق منظومة مصلحة الأحوال المدنية، من هم في سن الزواج لا يتجاوزون 20 ألفا سنويا، ومن ثمّ يعدّ العدد المستهدف مناسبا”.

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