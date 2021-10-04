المؤسسة الليبية للاستثمار: تعاونّا مع مؤسسة يونانية لتشجيع الفرص الاستثمارية داخل ليبيا وخارجها

وقعت المؤسسة الليبية للاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة “Enterprise Greece” اليونانية في مجالات الاستثمار والطاقات المتجددة.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان صحفي طالعته “الساعة 24″، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة “Enterprise Greece”، وكالة الاستثمار الرسمية للدولة اليونانية، التي تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية لتعزيز الاستثمار في اليونان والاستثمار بالخارج بالتعاون مع معظم الدول حول العالم.

وأشار البيان إلى أن مراسم التوقيع جرت بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية ، ومفوض وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بدولة اليونان، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية من الجانبين.

وذكر البيان أن الهدف من توقيع المذكرة “فتح آفاق جديدة من التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية للإسهام في مساعدة المستثمرين الدوليين في الدخول للسوق الليبية، وتسهيل وتمكين استثماراتها في الأسواق الأوروبية والعالمية، حرصاً منها لتشجيع الفرص الاستثمارية داخل ليبيا وخارجها والاستفادة من الخبرات العالمية.

وأضاف: “ستعمل هذه المذكرة على فتح آفاق استثمارية جديدة بين الطرفين خاصة في مجال الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات لما يمتلك الجانب اليوناني الخبرة بهذا الاختصاص ويعتبر من أهم التخصصات التي تم التوجه إليها مؤخراً والتركيز عليها، إلى جانب تمكين وتدريب الكوادر الليبية في هذا المجال”.