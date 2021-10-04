بينهم قذاف الدم.. المجلس الرئاسي: اللافي التقى في القاهرة بعدد من الشخصيات الليبية المهجرة

التقى عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي أمس الأحد بعض أعضاء الجالية الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، ومن بينهم أحمد قذاف الدم.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللافي، اختتم زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، التي استغرقت يومين التقى فيهما بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ومسؤولين سياسيين وأمنيين مصريين، وناقش آليات التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بدعم العملية السياسية في ليبيا، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي واستقرار البلاد.

وأضاف البيان: “تخللت زيارة اللافي لمصر الالتقاء بعدد من الشخصيات الليبية المهجرة، وناقش والوفد المرافق له، معهم ملف المصالحة الوطنية، وآليات المشاركة الفعالة، لكافة ممثلي الأطياف السياسية والاجتماعية، في صياغة مشروع وطني يجمع كلمة الليبيين في ميثاق يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، تساهم في تحقيق أمن واستقرار البلاد، وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي”.