ضبط 3 أفارقة سرقوا أسلاك كهرباء في زليتن

ضبط قسم البحث الجنائي زليتن ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية، وهم متورطون في سرقة وبيع أسلاك نحاسية في المدينة.

وجاء ذلك في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية لمكافحة ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، حيث تلقى القسم بلاغا من مركز شرطة حماية الطاقة الكهربائية زليتن بخصوص هذا التشكيل العصابي، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وعثر أفراد القسم بحوزتهم على كمية من الأسلاك، وقد أخذت أقوالهم، ثم أحيلوا إلى مكتب النائب العام بناءً على تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، تحت حراسة دوريات الإدارة.

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