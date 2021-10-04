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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 04 اكتوبر 2021

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 04 اكتوبر 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا بينما يبقى الطقس مستقر على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر تدريجيا بداية من مساء يوم الأربعاء.
•الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في الفترة المسائية على بعض المناطق الساحلية.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 35) مْ وتسجل انخفاض من مساء يوم الأربعاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
•الطقس: السماء قليلة السحب.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (28-32) مْ ولا تتجاوز (25)مْ على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
•الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 36) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
•الطقس: السماء صافية.
•الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 33) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:48).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:03).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏على خلال الثلاثة الأيام القادمة اليوم الاثنين 2021-10-04 الأحوال بداية F-270-001 أيام الطقس مستقر شمال غرب ليبيا الحرارة على على باقي المناطق. تتكاثر تدريجيا بداية من مساء الأربعاء المسائية على .الساحلية بين 30) (35 وتسجل انخفاض من مساء يوم الأربعاء قليلة الثلاثاء الطقس: السماء صافية جنوبية شرقية الحرار القصوى لخلي -سهل ن السماء قليلة السحب شمالية غربية شمالية الحرا بين (32-28) ولا تتجاوز (25( على المرتفعات .الجبلية صافية بعض شرقية خفيفة الى معتدلة بين -32) (36 الطقس :الرياح: شرقية الحرا طرابلس الساعة (18:48) .(07:03) غروب الطقس السماء .صافية. شمالية شرقية إلى شمالية درجات. الحرار القصوى: تتراوح مابين -31) عبدالسميع‏'‏

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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