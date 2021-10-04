الدرقاش: سحر الدبيبة سيصيب كل الليبيين ولن يكون هناك حظوظ لغيره في الانتخابات

قال مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لن يتوقف عن حملته الانتخابية حتى يصبح اسمه على كل لسان، ويصيب سحره كل الليبيين، وعندها لن يكون هناك حظوظ لغيره في أي انتخابات، وفق قوله.

أضاف الدرقاش على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “الدبيبة خلط الأوراق وقلب الموائد، لذلك سنرى الحالمين يخرجون عن أطوارهم ويكسرون مجاديفهم.. سألني البعض: نرى مديحاً للدبيبة في كثير من منشوراتك. أجبت: إنما أكتب ما قدموا وآثارهم.. أوقفوا الدبيبة راهو واكل عليكم الجو” في تعبير ساخر من منتقدي الدبيبة